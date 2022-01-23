Олимпийские деревни Игр в Пекине в воскресенье приступили к работе и начали принимать первые делегации. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

По его данным, в первый день работы в деревни заехали представители более 20 делегаций, в том числе из Китая, Австралии, Канады, Соединенных Штатов, Финляндии и других стран. При этом официальное открытие олимпийских деревень состоится 27 января.

Соревнования Олимпиады в Пекине пройдут в трех ключевых кластерах: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В связи с этим для проведения Игр было построено три олимпийских деревни — в каждом из кластеров.