90% мирных жителей Бучи Киевской области во время оккупации города российскими войсками погибли от пулевых ранений, а не осколочных. Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук в интервью «Немецкой волне», которое вышло 7 апреля.

«По состоянию на вчерашний вечер было 320 [погибших] гражданских (Deutsche Welle не указывает, когда было записано интервью). С телами сейчас работают специалисты – криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела… Практически 90% – это пулевые поражения, а не осколочные», – сказал он.

По словам Федорука, в Буче обнаружили три места массовых захоронений мирных жителей.

«Это территория предприятия «Украгроснаб», где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей со связанными руками. А еще – улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь «Променистый», где тоже нашли людей со связанными руками и пулевыми поражениями», – сказал мэр. (gordonua.com)