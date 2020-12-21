Около 40% меда на отечественном рынке не отвечает стандартам качества

Из-за падения доходов, многие стараются приобретать только продукты и товары первой необходимости. Но мед, хоть не относится к таким, продолжает пользоваться спросом у населения, ведь он укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудными заболеваниями. Но существует большая вероятность заплатить немалую сумму и получить вместо натурального меда некачественный мед.

Так, на днях Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) выявило мед, производимый под поддельным товарным знаком. После обращения, поступившего в колл-центр агентства на короткий номер 1003, сотрудники данной структуры осуществили проверку, и обнаружили в городе Хырдалан Абшеронского района в доме у физического лица Арифа Исмаилова упаковку поддельной продукции под товарным знаком «Дашкесанский мед». В ходе осмотра дома было установлено, что расфасовка меда в тару осуществлялась без соблюдения санитарных норм и правил требований гигиены, то есть во дворе жилого дома.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов заявил #, что примерно два раза в месяц в его организацию звонят потребители и высказывают разные жалобы по поводу качества приобретенного ими меда.

«Некоторые критикуют меня, говоря, что я должен проводить экспертизу меда, имеющегося на отечественном рынке. Но они не понимают, что экспертиза меда – процедура довольно сложная. Только AQTA имеет хорошо оснащенную лабораторию, где можно без труда провести подобную экспертизу»,– отметил эксперт.

Гусейнов считает, что примерно 40% меда на отечественном рынке не отвечает стандартам качества. Особенно часто некачественный мед завозится из-за рубежа, в частности из Ирана. Подделок на рынке не менее 5%. Он отметил, что большие шансы купить поддельный акациевый мед, так как настоящего очень мало. Защититься от подделок нелегко, и не спасут ни голограммы, ни какие-то еще знаки на упаковке, так как в наше время все это также можно легко подделать. Некачественный товар можно приобрести и с рук, и на рынке, и в магазине.

AQTA, как говорит глава ССП, согласно его уставу, отвечает только за безопасность продуктов питания. Вопрос качества же должен контролироваться Государственной службой антимонопольной политики и защиты прав потребителей при министерстве экономического развития.

«К сожалению, такое ощущение, что деятельность этой структуры годами находится в спячке. Хочется верить, что данная служба вскоре, наконец, начнет выполнять свои обязанности, но пока этого нет. Нужно проводить экспертизу качества всех продуктов питания, и в том числе меда. Необходимо, чтобы соответствующая госструктура осуществляла надзор за рынком и защиту прав потребителей»,– подчеркнул Гусейнов.

Он считает, что нужно усовершенствовать законодательство, используя опыт других стран. Так, в Новой Зеландии неправительственная потребительская организация контролирует качество продукции перед ее поступлением в магазины.

Эксперт отметил, что в стране немало добросовестных производителей меда.

«Особенно много их среди тех, кто осуществляет свою деятельность в рамках проекта министерства сельского хозяйства и при поддержке Всемирного Банка. Я являюсь экспертом оценки таких проектов. Так, недавно мы были в Хачмазе и убедились в добросовестном подходе к делу пчеловодов, задействованных в вышеупомянутом проекте»,– говорит глава ССП.

Что касается цен на мед, то они, по его словам, по сравнению с прошлым годом не изменились, но стоимость не всегда гарант качества. Если у потребителя есть сомнения в качестве меда, он может отдать его на лабораторную экспертизу. Иным способом качество меда не проверить.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что если в стране стремятся к тому, чтобы на рынке был только качественный мед, необходимо, чтобы деятельность каждого пчеловода была под контролем, и чтобы он получил сертификат, в котором бы говорилось, сколько меда он получил и какого качества.

«Представитель AQTA должен на месте проверять качество. В этом случае количество некачественного и поддельного меда в продаже резко сократится. AQTA при желании может избавить рынок от некачественного меда месяца за три. Государство не должно пускать дело на самотек»,– уверен эксперт.

По его словам, определить натуральность можно, если знать, что плотность нормального меда 1,4 г/см3, то есть если потребитель взял килограммовую банку меда, в ней должно быть 1,4 кг меда.

Говоря о ценах, эксперт также отметил, что они не изменились с прошлого года, но он предрекает их небольшое снижение из-за уменьшения покупательского спроса и насыщения рынка.