Ограничения на работу транспорта и метро в выходные дни в Азербайджане продлены до 06:00 1 ноября.

Премьер-министр Aли Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, с 00:00 4 сентября до 06:00 6 сентября, с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября, с 00:00 18 сентября до 06:00 20 сентября, с 00:00 25 сентября до 06:00 27 сентября, с 00:00 2 октября до 06:00 4 октября, с 00:00 9 октября до 06:00 11 октября, с 00:00 16 октября до 06:00 18 октября, с 00:00 23 октября до 06:00 25 октября, с 00:00 30 октября до 06:00 1 ноября общественный транспорт, а также Бакинский метрополитен приостанавливают перевозку пассажиров.