Дом нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире был ограблен.

Как передает Goal.com, о случившемся сообщил племянник футболиста. Он проходил мимо дома и увидел, что окна распахнуты. В доме был беспорядок, по предварительной информации, было украдено несколько электроприборов. Было ли похищено что-то еще, не уточняется.

Полиция ведет расследование, сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.

На этой неделе Салах установил рекорд, став лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Он обошел достижение Робби Фаулера, забив свои 128-й и 129-й мячи за «красных» в ворота «Манчестер Юнайтед» — этот матч «мерсисайдцы» выиграли с разгромным счетом 7:0. При этом уже в следующей игре в АПЛ «Ливерпуль» уступил аутсайдеру первенства «Борнмуту» 0:1.

Уже в ближайшую среду, 15 марта, «Ливерпуль» проведет в Мадриде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Первая игра этих команд, проходившая в Англии, закончилась победой мадридцев со счетом 5:2.