Покупка недвижимости – дорогое удовольствие и надо быть максимально внимательным. Несмотря на то, что факты мошенничества на жилищном рынке встречаются не так часто, как раньше, они продолжают происходить. Так, проводится следствие по результатам разбирательства на основании многочисленных обращений в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. Выяснилось, что занимавший должность председателя ЖСК “Sahil-S İnşaat” Алавердиев Талех вступил в сговор с директором ООО “GG Company” Керимовым Панахом. Они по поддельным документам перепродали уже реализованные квартиры в многоэтажном доме в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными обязательствами) и 313 (служебный подлог).

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов сказал #, что в последнее время подобные случаи и вообще факты мошенничества на рынке недвижимости, к счастью, встречаются крайне редко. По его словам, чтобы избежать встречи с мошенниками необходимо обращаться к профессионалам и подробно ознакомиться с документацией на недвижимость, которую человек собирается приобрести.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов отметил, что большинство фактов, когда одну квартиру продавали нескольким людям, приходится на период 2010-2015 годов.

В последние несколько лет таких случаев стало намного меньше, так как они не проходят безнаказанно для мошенника. Они обязательно фиксировались, злоумышленников находили и привлекали к ответственности. В основном подобное делали обанкротившиеся компании, которым нужны были деньги, и не было квартир для реализации.

Были и другие случаи. Например, строительная компания взяла проект, продала несколько квартир, а потом весь проект продала другой компании, которая позднее обнаруживала этот факт.

Единичные мошеннические случаи имеют место, мошенники покрывают при помощи полученных средств свои долги, кредиты, но факт аферы рано или поздно выявляется, подчеркивает эксперт.

По его словам, на рынке недвижимости можно столкнуться и с иными неприятными ситуациями. Например, строительная компания надолго затягивает проект, он может длиться годами, а люди все это время пребывают в состоянии ожидания. Имеют место случаи банкротства, частичной продажи имущества другим лицам и т.д. Иногда компания вообще не может завершить строительство. Но в последние годы, можно сказать, такое не наблюдается.

Зато широко распространена следующая ситуация: компания построила жилой комплекс, сдала квартиры людям, те в них переехали, но им не дали купчую. Есть новостройки, где люди живут уже 10-15 лет без купчей, то есть данный проект не принят государством.

Азадов подчеркивает, что закон не может учитывать все случаи, возможные лазейки, которыми могут воспользоваться мошенники. В стране процедура оформления жилья в новостройках, к сожалению, не имеет общего реестра и не происходит по большей части нотариально. Хотя в законе написано, что все действия должны быть нотариально оформлены, в частности финансовые перечисления, наличные средства при совершении операций не должны присутствовать, все равно есть пробелы. В некоторых ситуациях человек может быть обманут.

Отметим, что согласно «Национальному плану действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы» должна быть создана единая база правоустанавливающих документов на квартиры в домах, которые не сданы в эксплуатацию. Это должно решить существующие в данной сфере проблемы.