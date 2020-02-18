Общеевропейский Карабахский митинг пройдет в Берлине

В Берлине, на Парижской площади перед Бранденбургскими воротами, пройдет Общеевропейский Карабахский митинг в связи с 28-летней годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Митинг, который будет проведен по инициативе диаспорских организаций, функционирующих в почти 30 странах мира, и при организации Альянса азербайджанцев Германии, состоится 22 февраля в 13:00 часов.

В акции ожидается участие соотечественников, проживающих в Азербайджане, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Испании, Италии, Бельгии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Франции, Румынии, Хорватии, Великобритании, Греции, Молдове, Украине, Грузии, Турции, США, Канаде и ряде других стран, а также члены диаспор дружественных Азербайджану народов.

Участники митинга обратятся с лозунгами к международным организациям.

Участники акции потребуют, чтобы геноциду, совершенному армянами 28 лет назад в Ходжалы, была дана правовая и политическая оценка на международном уровне, чтобы на Армению было оказано давление для возвращения оккупированных азербайджанских земель, чтобы были восстановлены попранные права изгнанных азербайджанцев, и чтобы Арменией были соблюдены известные международные документы, принятые в связи с конфликтом.

В ходе митинга будут розданы брошюры о горьких последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, материальных и моральных потерях Азербайджана в результате захватнической политики Армении.

В митинге ожидается участие более одной тысячи соотечественников. В заключении Общеевропейского Карабахского митинга будет принят итоговый документ, который планируется направить в ряд международных организаций.