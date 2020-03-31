Общавшийся с Путиным главврач заразился коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у него нашли коронавирус, отметив, что чувствует себя хорошо.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал Проценко в Facebook.

Напомним, что на прошлой неделе президент России В.Путин посетил больницу в Коммунарке и общался с Проценко. (РИА Новости)

| 2020-03-31T17:56:19+00:00 31 марта 2020, 20:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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