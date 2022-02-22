Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами прогнозируется туман, моросящий дождь, умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальна служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем — 9-13, в Баку ночью – 3-5, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, утром и ночью прогнозируется туман, умеренный западный ветер.