Обнародован прогноз погоды на 28 ноября

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером — дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70-80%.

28 ноября в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-5 градусов, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

28 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.