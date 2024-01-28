На армянских телеграм-каналах с высокой посещаемостью в последнее время все чаще проводятся онлайн-опросы для выявление политических настроений общества. Как сообщает EADaily, одно такое исследование прошло несколько дней назад на TГ-канале Verelq. И вывод весьма интересен – большая часть общества видит необходимость в формировании альтернативной — третьей силы в стране.

В данном онлайн-опросе приняли участие 26 000 человек. Лагерь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна набрал 4% голосов, это верные сторонники Армянского национального конгресса (АНК). Что касается второго президента Роберта Кочаряна и возглавляемого им блока «Айастан», то даже несмотря на представленность в парламенте, эта оппозиционная сила не смогла набрать значительное число в интернет-голосовании.

Третий президент Серж Саргсян, который в последнее время проявляет активность вместе со своей Республиканской партией, тем не менее тоже пока не фиксирует значительного роста рейтинга.

5% во время опроса набрал правящий «Гражданский договор», и это тоже отражает недовольство большинства общества проводимой внутренней и внешней политикой властной команды, потерей Карабаха, имитацией борьбы с коррупцией.

Примерно 24% участников опроса не определились. Это видимо те, кто не видят себя в противостоянии «бывшие-нынешние» и будут более склонны отдать предпочтение новым лицам и новым политическим силам.

Этот и ряд других опросов, проведенных в последнее время, раскрывают ожидания и чаяния большей части армянского общества — уже не вызывает сомнений тот факт, что около 83% населения не доверяет ни представителям бывшей власти, ни действующей политической команде. По мнению экспертов Verelq, общество хочет видеть на арене новую, третью силу с новыми лицами, идеями и программами. Только в случае формирования такой силы можно будет говорить о консолидации различных слоев общества и преодолении вызовов, стоящих перед Арменией.

Это, безусловно, любопытный вывод. Но вот вопрос – а где они, эти «альтернативные силы»? Откуда они должны появиться и стать самой популярной политической партией, противостоящей и Пашиняну, и карабахскому клану? Не смахивает ли всё это на некие фантазии?

Своим мнением на сей счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер начал свой комментарий с того, почему армянский народ настроен против ныне оппозиционного карабахского клана. «Во-первых, это присущие тем непотизм и коррупция, которыми люди очень недовольны. Ведь при втором и третьем президенте личности, близкие им, держали власть и над бизнесом, и над контрабандой. Поэтому и сегодня, невзирая на используемые ими популистские и националистические лозунги, эти силы не могут обеспечить себе достаточной народной поддержки. Собственно, поэтому в свое время и смог прийти к власти Пашинян», — говорит эксперт.

Он напомнил, что этот политик, став премьер-министром, провел значительные чистки во властных кругах, избавляясь от представителей карабахского клана. «Фактически сейчас Армению контролируют обычные бюрократы, не представляющие кланов. Надо признать, что Пашиняну удалось в значительной степени снизить уровень коррупции, а во внешней политике он теперь пытается балансировать между Россией и Евросоюзом.

Однако, на взгляд армянского народа, Пашинян «потерял Арцах». Это его главный минус. Что может теперь сделать премьер, чтобы набрать былую популярность? Наверное, это будет какой-то экономический или инфраструктурный проект, чтобы попытаться поднять армянскую экономику. Здесь есть несколько вариантов. Прежде всего, ему нужно подписать мирный договор с Азербайджаном. Это может помочь Армении получить доступ к глобальному проекту «Один пояс, один путь», — допускает Озер.

Но на данный момент, при взгляде на имеющуюся действительность, у армянского народа нет никаких надежд на будущее, отмечает он при этом. «Кто же в состоянии стать той третьей силой, которая реально сможет заключить мирное соглашение с Азербайджаном, решить все сопутствующие проблемы, и одновременно сохранить нормальный баланс во взаимоотношениях с Россией, чтобы избежать каких-либо угроз? Если в Армении появятся более консервативные, но не националистические силы, причем не представляющие и не связанные ни с одним из прежних кланов, и если при этом они продолжат курс на борьбу с коррупцией, то они смогут набрать значительное число сторонников. В такое можно поверить», — предположил турецкий аналитик.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН (Москва) Станислав Притчин отметил в свою очередь, что если за последние 3 года в Армении не появилось альтернативной третьей силы, значит, для этого пока нет предпосылок.

«Нет политиков, которые готовы, независимо от прежней власти, от нынешней власти, формировать блок, предлагать альтернативную повестку, активно ее продвигать. Здесь мы все-таки должны еще понимать, что, несмотря на то, что рейтинги показывают очень низкий уровень поддержки Никола Пашиняна и его партии, все-таки этот человек хороший трибун, знает свой коренной электорат основной, и во время выборов умеет направлять ему именно те месседжи, которых от него ждут. Чтобы после проигранной войны остаться у власти – в мире мало таких прецедентов. Выиграть парламентские выборы, сохранить свой пост – это показатель того, что Пашинян как политик достаточно талантлив. Как к управленцу к нему есть вопросы, но в плане умения найти поддержку для себя он выделяется – и в таких условиях, конечно, третьей силе гораздо сложнее появиться. Тут нужно уметь взаимодействовать с аудиторией, разговаривать, доносить месседжи. Пока мы таких новых сил в Армении не видим. Может быть, армянские специалисты кого-то для себя в этом плане уже выделяют, но, на мой взгляд, их нет», — приходит к выводу российский ученый.