Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае попытки Украины «посягнуть» на Крым может начаться Третья мировая война.

По его словам, если Киев попытается вернуть полуостров военным путем, Кремль расценит это как объявление войны стране. Если при этом Украина будет в составе НАТО, тогда российским солдатам придется воевать со всем Североатлантическим альянсом.

«Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал чиновник.

Он отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО никак серьезно не угрожает безопасности РФ, в отличие от вступления в альянс Украины. Это связано с тем, что у Москвы и Киева остаются неурегулированные территориальные споры и «разное понимание статуса регионов».

При этом Медведев добавил, что если Хельсинки в итоге станет членом НАТО, то России придется укреплять свои границы. (moscowtimes.ru)