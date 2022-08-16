Взрывы прозвучали в районе поселка Гвардейское Симферопольского района, где расположена военная авиабаза. В небе над аэродромом стоят клубы дыма, сообщили «Коммерсанту» местные жители.

Источник издания уточнил, что российские силовики и полицейские проверяют версию с атакой беспилотника по складу боеприпасов. Официальных комментариев пока не было.

На авиабазе в Гвардейском базируется смешанный авиационный полк войсковой части 46451.

Ранее утром во вторник, 16 августа, Джанкое после хлопка загорелась трансформаторная подстанция, а в районе поселка Майский произошел пожар на складе с оружием на одной из воинских частей. Два этих инцидента произошли почти одновременно.

В Майском проводится эвакуация местных жителей, за пятикилометровую зону от места происшествия вывезено уже более трех тысяч человек.

По данным региональных властей, пострадало два человека. Один мужчина получил осколочное ранение, другого придавило стеной.