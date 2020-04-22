Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу зараженных коронавирусом

Американский штат Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте проекта университет Джонса Хопкинса.

В Нью-Йорке зафиксировано более 250 000 случаев заражения, что больше, чем в какой-либо стране. Всего коронавирусом в США заразились 816 240 человек. Жертвами инфекции стали более 43,9 тысячи человек. Полностью вылечились 74,9 тысячи пациентов.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Более 175,6 тысячи человек скончались от COVID-19, более 678,5 тысячи — вылечились. В антилидерах рейтинга находятся США (816 тысяч), Испания (204 тысячи), Италия (183 тысячи), Франция (156 тысяч) и Германия (148 тысяч).

| 2020-04-22T03:23:05+00:00 22 апреля 2020, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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