Новый президент Польши Кароль Навроцкий пошел на конфликт с правительством из-за решения сократить масштаб проекта по строительству крупнейшего аэропорта в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Навроцкий заявил в четверг, что он пытается заставить правительство вернуться к предыдущему варианту плана по аэропорту, который включал высокоскоростное железнодорожное сообщение с рядом небольших польских городов», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что конфликт разгорелся уже на следующий день после инаугурации Навроцкого. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нового президента «не мешать» работе его кабинета министров.