Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии во время своего визита в Украину рассказали премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о содержании девятого пакета санкций против России. Об этом украинский министр написал в своем Telegram.

«В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры», — написал украинский премьер, раскрыв содержание очередного пакета санкций против Москвы.