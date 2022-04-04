Новая Зеландия вводит новые санкции против российских бизнесменов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Нанаиа Махута, сообщает РИА «Новости».

Из заявления министра следует, что правительство одобрило санкции в отношении еще 36 лиц, «всех из которых представляют собой российских олигархов или их близких родственников с тесными связями» с российскими властями.

По ее словам, в санкционном списке оказались «богатейшие деловые люди, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний».

«Они не смогут ездить в Аотеароа — Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкции, введенные другими странами», — добавила министр.

Махута напомнила, что это уже второй пакет санкций Новой Зеландии в отношении России.