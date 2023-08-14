Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все российские ракеты и дроны-камикадзе, которые оккупанты запускали для ударов по Одессе и области ночью 14 августа. Атака проходила в три волны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Отмечается, что для этой воздушной атаки по Одессе войска РФ применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракетам типа «Калибр». Все они были сбиты.

«Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа «Калибр». Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты», — рассказал он.

При этом обломки уничтоженных целей повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. Кроме того, на двух объектах произошел пожар.

«Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией». — сообщил Братчук.

Пострадали, по предварительной информации, три человека — это сотрудники супермаркета. Им оказывается медицинская помощь.