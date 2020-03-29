Нежелательная плотность пассажиропотока в метро

Решение действующего при правительстве Оперативного штаба о сокращении часов работы метрополитена сопровождается нежелательной плотностью пассажиропотока. Ранним утром 29 марта перед самым открытием столичной подземки у метростанций образовались толпы пассажиров, сообщают СМИ.

Принимая во внимание ужатый график работы метро, граждане пытаются успеть воспользоваться этим видом общественного транспорта. На платформах и в поездах образовалась давка, что в целом не способствует достижению цели введенного в стране особого карантинного режима. Ведь согласно его требованиям, людям запрещается собираться в общественных местах, на улицах, бульварах и в парках больше 10 человек.

Напомним, что оперативный штаб при Кабинете министров 27 марта ограничил работу метро с 07:00-09:00 утра 27 марта и 17:00-20:00 часов вечера. Неизвестно, было ли это решение реакцией на прозвучавшие незадолго до этого призывы отдельных общественных деятелей и публикации в СМИ https://zerkalo.az/ujdet-li-metro-na-karantin/о необходимости закрыть метрополитен из-за рисков распространения коронавируса. Вот только гражданские активисты предлагали закрыть метро полностью, а в результате почему-то ужали график.

«Закрыть метро как можно скорее», советовал правительственным чиновникам руководитель Движения за демократию и благоденствие, ученый-экономист Губад Ибадоглу, подчеркивая, что нет более подходящего места для распространения вируса, чем столичная «подземка». Логику ограничения работы метрополитена до двух часов утром и двух – вечером, ученый так и не понял.

«Стоит ли объяснять, что теперь наплыв пассажиров придется именно на эти часы, — предупреждал Ибадоглу о последствиях принятых ограничений. – Т.е. ожидаемый результат будет прямо противоположный, и это усилит риски распространения коронавируса. Метро должно быть закрыто – другой альтернативы нет».

Так и случилось. В первый же день усиленного особого карантинного режима именно в метро началось столпотворение, какого не было до введенных накануне ограничений.