Уйдет ли метро на карантин?

Прекратить работу метрополитена из-за рисков распространения коронавируса призвал правительство руководитель Движения за демократию и благоденствие, ученый-экономист Губад Ибадоглу.

«Я снова призываю Кабинет министров закрыть метро как можно скорее. Позвольте еще раз напомнить, что нет более подходящего места для распространения вируса, чем столичная подземка», — сообщил ученый. Общественный деятель напомнил правительственным чиновникам о проводимых в стране профилактических мерах, дезинфекции и запрете на скопление людей в количестве больше десяти человек.

В то же время, по его словам, граждане продолжают пользоваться метро с несовершенной системой вентиляции. «Следует срочно приостановить работу столичного метрополитена во избежание заражения вирусом наших граждан, не имеющих собственных автомобилей», — говорит Ибадоглу.

К этому стоит добавить, что масса старых автобусов, курсирующих в столичных поселках, также не отличается чистотой. В отличие от новых транспортных средств, перевозящих пассажиров в центре столицы, обновление автобусного парка не коснулось периферии Баку и регионов страны. Из-за царящей там антисанитарии и отсутствия вентиляции пассажиры опасаются пользоваться этим транспортом, предпочитая, по возможности, ходить пешком. Однако пешие прогулки на дальние расстояния даются не всем, и старые автобусы продолжают пользоваться спросом.

В то же время, в рамках введенного Оперативным штабом при Кабинете министров особого режима карантина, начиная с утра 24 марта в Баку пассажиров стали обслуживать специальные экспресс-автобусы M1 и M2, сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Экспресс-автобусы курсируют между станциями метрополитена, а гражданам рекомендовано максимально избегать использования метро в пользу наземного транспорта.

Прецеденты прекращения работы метрополитена уже имеются. Так, 17 марта вплоть до 3 апреля закрылось киевское метро. Метро Харькова также не будет перевозить пассажиров минимум до 3 апреля. Примечательно, что пример Москвы, которым зачастую руководствуются в нашей стране, принимая те или иные решения в связи с карантином, прямо противоположный.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что в столице не будет закрыто метро из-за угрозы распространения коронавируса. «Метро вообще невозможно остановить, оно сделано так, что поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — сказал он.

По словам мэра, метрополитен будет работать «при любой ситуации», иначе его пришлось бы «полгода восстанавливать». Поэтому информация о том, что метро будет закрыто «просто какая-то чушь и глупость».