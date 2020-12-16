Нетаньяху первым в Израиле привьется от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Twitter, что первым в Израиле привьется от коронавируса.

«В субботу вечером я буду вакцинирован от коронавируса», — сказал Нетаньяху.

Он объяснил, что сделает прививку первым, чтобы показать пример народу Израиля и убедить всех граждан вакцинироваться.

9 декабря в аэропорт Бен Гурион около Тель-Авива была доставлена первая партия вакцины от нового коронавируса американской компании Pfizer.

В Израиле коронавирусом заразились 363 287, выздоровели 340 146, погибли 3 030 человек.