Печатные издания в Украине испытывают финансовые трудности и вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии из-за новых языковых норм о необходимости печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которые начнут действовать с 16 января. Об этом говорится в воскресенье в материале издания «Страна».

«Реализация печатных медиа — это малый и средний бизнес. В случае с переходом печатных изданий на украинский страдает бизнес. В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий», — отмечает медиаэксперт Сергей Чернявский. По его мнению, многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии.

Эту мысль подтверждает главный редактор газеты «Комсомольская правда в Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова. «Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января. Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», — рассказала Богданова изданию «Страна», отметив, что уже следующий номер газеты выйдет только на украинском языке.

По словам гендиректора издательства «Мега-пресс групп» Романа Гребы, газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.