Неоднозначная победа

Прошедшие выборы в Израиле не принесли неожиданности в стратегическом раскладе политических сил. На первом месте, как и предполагалось, оказалась партия Ликуд (Консолидация) премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом в целом она ухудшила свои показатели. Теперь у партии 30 мандатов, в предыдущем созыве Кнессета она располагала 36.

С другой стороны, улучшила свое представительство главная оппозиционная партия Йеш Атид (Есть будущее) — было 16 депутатов, теперь 18.

В целом выборы, которые за последние пять лет проводятся уже четыре раза, показали прогрессирующую усталость населения от необходимости так часто приходить на избирательные участки. В прошедших выборах приняло участие 67,2% избирателей, что является минимальным показателем за 12 прошедших лет. Традиционно избирательная активность граждан Израиля достаточно высока.

Интересно распределение голосов избирателей в крупных городах. В Иерусалиме Ликуд получил 21% голосов, немного уступив религиозной партии Яадут а-Тора (Объединенный иудаизм Торы) —23%. Для сравнения партия Йеш Атид получила 5,5%.

С большим отрывом Ликуд выиграл выборы в Сдероте, Беэр-Шеве, Ашдоде и Ашкелоне. Отметим, что два последних города нередко называют «русскими» из-за большого количества русскоязычных жителей. Успех ему сопутствовал в Бат-Яме — 33% также в городе с большим представительством русскоязычных жителей. В Тель-Авиве успеха добилась партия Йеш Атид — 33%, у Ликуда — 17%.

В Назарете Ликуд получил 40% голосов, что на 3% больше, чем на предыдущих выборах. Там за несколько дней до голосования побывал Нетаньяху и, как оказалось, увеличил поддержку в городе с компактным проживанием арабоязычного населения.

Хотя лидер Ликуда и премьер-министр Нетаньяху заявил об «огромной» победе на самом деле до преодоления и так затянувшегося политического кризиса все также далеко.

Даже арифметические результаты голосования показывают, что блок правых партий во главе с Ликудом получает 52 мандата. Выражаясь финансовым языком дефицит составляет минимум 9 мандатов.

По израильским правилам президент страны первой предоставляет мандат на формирование коалиции партии, набравшей наибольшее число голосов и мандатов. Исходя из сложившейся ситуации, это будет Ликуд и ее лидер Нетаньяху, но ему предстоит где-то найти недостающие мандаты, договорившись с другими партиями.

Наиболее вероятными партнерами представляются партия Ямина (Направо) с 7 мандатами и Тиква Хадаша (Новая надежда) с 6. Чисто арифметически этого вполне достаточно для устойчивого большинства. Однако арифметика и политическая алгебра очень часто не совпадают и задают такие задачи, что голову сломаешь.

Дело в том, что кроме политической целесообразности есть субъективные обстоятельства, и личные взаимоотношения лидеров. Лидер Ямины бывший министр просвещения и обороны Нафтали Беннет выступал в ходе предвыборной кампании против политики Биньямина Нетаньяху. Более того, у него с Нетаньяху сильная личная неприязнь. Они давно и серьезно поссорились, и возможное присоединение к коалиции с Ликудом будет тем еще испытанием для обоих политиков.

Со вторым кандидатом — партией Тиква Хадаша тоже не все гладко. Ее лидер Гидеон Саар всегда говорил, что готов на коалицию с Ликудом, но при условии ухода Нетаньяху с поста премьера. Так что с такими партнерами по переговорам головная боль нынешнему премьеру обеспечена.

Есть еще один вариант. В парламент проходят две арабские партии — «Объединенный список» Аймана Уды и исламистский «Объединенный арабский список» (РААМ) Мансура Аббаса. У первой — 6 мандатов, у второй — 4. Выборы вообще подтвердили прежнюю тенденцию. Хотя избиратели арабских партий и изрядно разочарованы тем, что их избранников не берут в правящую коалицию, тем не менее, голосуют активно. Сейчас арабские депутаты при определенных обстоятельствах могут получить решающий голос при формировании правительства. Лидер «Объединенного арабского списка» Мансур Аббас уже заявил, что готов вести переговоры об участии в коалиции, как с правыми, так и с левыми.

Для Нетаньяху включение арабских партий в коалицию чревато двумя плохими исходами. Во-первых, это может оттолкнуть очень многих избирателей, а никто не поручится, что не придется снова идти на досрочные выборы. Ликуд уже несет потери, и будущее не выглядит столь уж ясным и безоблачным.

Во-вторых, в израильской политической традиции не привлекать арабских депутатов в коалицию, потому что многие из них вообще не поддерживают существование Израиля как государства.

Однако, there is a small choice in rotten apples — среди, будем говорить, испорченных яблок выбор маленький. Наутро после голосования Биньямин Нетаньяху заявил, что «Я протягиваю руку каждому члену Кнессета». Так что все возможно.