Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины изымают из библиотек и уничтожают школьные учебники по истории, а также книги о Василии Стусе и Симоне Петлюре.

Об этом, как передает Украинская Правда, сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины:

«В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей началось изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды.

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских национально-освободительных движений. К «экстремистской» литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература».

Кроме того, оккупанты составили список известных украинцев, упоминания о которых должны быть стерты. В частности, среди них:

гетман Войска Запорожского в 1687-1709 годах Иван Мазепа;

председатель Директории УНР во времена Украинской революции 1917-1921 годов Симон Петлюра;

глава Организации украинских националистов в Польше и узник немецких концлагерей Степан Бандера;

главнокомандующий УПА и глава украинского националистического сопротивления в 1943-1950 годы Роман Шухевич;

советский диссидент, политзаключенный и председатель Народного Руха Украины Герой Украины Вячеслав Чорновил.

Украинская разведка зафиксировала, что российские захватчики изымают книгу историка Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» в захваченных Рубежном и Кременной в Луганской области, а также в Городне на Черниговщине.

Изъятием и уничтожением книг занимаются подразделения российской «военной полиции», выполняющие, как выяснилось, кроме репрессивных еще и идеологические задачи.

Уничтожением книг, как мы помним, в 30-е годы занимался режим Гитлера. Что ж, режим Путина выбрал себе вполне логичный образец для подражания.

На что нацелены эти действия российских полицаев? Они полагают, что таким способом можно стереть память многомиллионной нации? Не глупо ли? Ведь это тем более бесполезно, что дело происходит в XXI веке, когда все важные книги по истории можно без проблем открыть и прочесть в интернете.

Своими мыслями по этому поводу согласился поделиться с # Микола Польовый, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница):

— Полагаю, что лежащая на поверхности аналогия с нацистским режимом вполне корректна. И, да, очевидно, что уничтожение печатных книг в XXI веке в цивилизованном мире является неэффективным способом борьбы с идеями, которые, по мнению уничтожающих, содержатся или могут содержаться в этих книгах. Тогда почему они этим занимаются?

Во-первых, очевидно, что военная полиция выполняет приказы, подготовленные достаточно давно – вероятно, еще до начала открытого вторжения войск РФ на территорию Украины. Очевидно, что в странной системе координат российского руководства есть украинские националисты и, вероятно, даже украинские нацисты, и задача изъятия и уничтожения текстов о них в учебных заведениях выглядит не такой уж нелогичной с этой точки зрения. Сравнение с гитлеровцами российские власти волнует мало, поскольку они всё еще готовятся стать победителями в войне и затем собираются пояснять всё – от бомбардировок мирного населения до сжигания учебников по истории – в состоянии «победителей не судят». Дескать, кто победит, тот и напишет правильную историю событий войны, и россияне собираются вплести в эту историю и живописание избавления украинцев от «идей нацизма» и «экстремизма» в виде уничтожения перечисленных книг.

Во-вторых, современный российский режим (как, впрочем, и многие другие, менее кровожадные) является медийно ориентированным и в медийном смысле гораздо красочнее сжигание горки книг, чем, например, каких-то не красочных железок с проводами – серверов, на которых хранятся электронные копии.

Кроме того, приходится признать, что для российских захватчиков победа Украины в этой войне все еще совершенно неочевидна и, соответственно, нельзя исключать сценария, согласно которому на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики установят такой же контроль за Интернетом, или переведут его в состояние условного «суверенного Чебурнета», как и на территории РФ. И в таком случае доступ к, например, учебникам истории Украины, будет затруднен. Да, он все еще будет возможен, но потребует знаний уровня, например, студента, а не школьника. Следует отметить, что в настоящее время практически все временно оккупированные российскими войсками территории Украины находятся в украинском информационном поле, как медийном, так и в плане Интернета.

Вряд ли захватчики оперируют понятиями «стирания памяти многомиллионной нации», скорее они пытаются приступить таким образом к решению тактической задачи – насаждению пророссийской пропаганды (поскольку идеологией это сложно назвать) на оккупированных территориях. И частью этой пропаганды является уничтожение перечисленной литературы.

Все эти наблюдения приводят нас к печальному выводу о том, что российские оккупанты собираются сидеть на захваченных территориях долго. Это означает, что РФ будет продолжать попытки создания новых квазиреспублик на этих территориях и по сути распространять сценарий «ДНР» и «ЛНР» 2014 года на новозахваченные земли Украины.

Пока попытки создания «Херсонской народной республики» и «Запорожской народной республики» на захваченных частях территорий соответствующих областей провалились в силу сопротивления населения, но недавний разгон оккупантами украинской демонстрации в Херсоне с применением огнестрельного оружия красноречиво показывает сохранение подобных намерений и чисто силовую возможность «провозглашения» условных «Х…НР» и «ЗНР» захватчиками.

Кроме того, действия по уничтожению литературы демонстрируют несомненные намерения российских захватчиков воспроизвести подобную «зачистку идеологического пространства» на всей территории Украины в случае заключения «мирного соглашения» на условиях России и превращения граждан Украины в «идейных рашистов». И, напомним, не стоит упускать из виду возможность не просто сжигания книг, а и постановку сетевого пространства Украины под контроль РФ. Очевидно также, что даже в случае захвата российской армией всей территории Украины, что и месяц назад казалось нереалистичным, а сейчас является просто невозможным, сжигание книг по истории и даже отключение Интернета на всей территории Украины только подстегнет интерес захваченных, но не побежденных украинцев к своей истории и прежде всего к истории национально-освободительного движения.

Таким образом, этот, в общем-то анекдотический сюжет с 80-летней бородой демонстрирует всему миру, что РФ 24 февраля вступила в горячую фазу войны не по поводу режима или территорий, а войны на выживание украинского народа как отдельной социокультурной общности. Как это часто бывало в последнее время с действиями Путина, вооруженное вторжение в Украину привело к прямо противоположным результатам – ненависть к рашизму и, шире, к РФ и ко всему русскому укрепляется в гражданах Украины с каждой бомбардировкой и с каждой похоронкой безо всяких (к слову, достаточно взвешенных) учебников по истории.