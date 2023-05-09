Неймар ближайшим летом может перейти из «ПСЖ» в клуб АПЛ.

Как сообщает UOL, руководство парижской команды в последние дни обсуждает намерение вести переговоры о продаже форварда, и сам игрок об этом проинформирован. Главным образом чемпионы Франции хотят сократить расходы на зарплату.

Неймар тоже собирается уйти и попробовать что-то новое. Подчеркивается, что ранее он не стремился сменить клуб.

Основным пунктом назначения для него считается АПЛ. Интерес к нападающему проявляют «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», а также другие команды. (sports.ru)