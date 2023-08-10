Азербайджанский ФК «Нефтчи» провел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.

Как передает Vesti.az, команда Адриана Муту встречалась в Баку с турецким «Бешикташем».

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (0:2)

Абубакар, 14 (0:1), Мулека, 23 (0:2), Учан, 62 (0:3), Лебон, 79 (1:3)

Баку, стадион «Нефтчи Арена». Главный судья – Лукас Фендрих (Швейцария).

Ответная игра пройдет в Стамбуле 17 августа.

Отметим, что ранее «Нефтчи» обыграл боснийский «Железничар» (2:2, 2:0) в квалификации конференций.