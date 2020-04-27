Нефть марки Urals стала дороже Brent

Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.

Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону.

В абсолютном исчислении Urals подросла на $0,68 за баррель до $16,39. Это произошло в связи с удешевлением североморской Brent.

Согласно майской программе, экспорт Urals упадет на 40% относительно апреля. Российские поставки сокращаются из-за нового соглашения ОПЕК+.(Газета.Ru)

| 2020-04-27T19:04:28+00:00 27 апреля 2020, 20:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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