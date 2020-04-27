Нефть марки Urals стала дороже Brent

Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.

Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону.

В абсолютном исчислении Urals подросла на $0,68 за баррель до $16,39. Это произошло в связи с удешевлением североморской Brent.

Согласно майской программе, экспорт Urals упадет на 40% относительно апреля. Российские поставки сокращаются из-за нового соглашения ОПЕК+.(Газета.Ru)