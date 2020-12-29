Не захотели автономии, теперь получат статус Кюрдамира — эксперт о Нагорном Карабахе

В то время, как в Армении активно развиваются политические события, когда на улицах избивают депутатов, а последние, в свою очередь, тоже прыгают с кулаками на своих вроде как избирателей, премьер-министр Никол Пашинян продолжает работать в своем рабочем кабинете.

Тем временем, сегодня в Сочи должна состояться встреча глав МИД Турции и России для обсуждения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября, а новость о встрече Алиева, Путина и Пашиняна в Москве 11 января нового года не опровергается ни одной из сторон.

С другой стороны, вчера в Ходжавендском районе в ходе очередной военной диверсии погиб азербайджанский военный. Что говорит о том, что армянских военных, которые еще находятся в лесах, горах, подвалах и прочих местах, нужно находить и наказывать как террористов, либо арестовывать, а не брать в плен, и сдавать миротворцам и армянской стороне.

Комментируя происходящее #, политолог Эльхан Шаиноглы отметил, что оппозиция пока так и не смогла свергнуть Пашиняна.

«Этого они не смогли добиться ни в парламенте, оказывая давление на правящую партию, ни на улицах. Максимум, чего добилась оппозиция – это 5-7 тысяч митингующих. Как показывают социологические опросы, армянский премьер на сегодня имеет около 30% поддержки среди населения, и это несмотря на то, что он проиграл войну и подписал акт капитуляции. Для маленькой Армении 30% это не малочисленная поддержка», — считает эксперт.

Правда, сам Пашинян заявил о том, что в следующем году могут состояться парламентские выборы, и это, по словам аналитика, верная стратегия.

«Тем самым он хочет вывести оппозицию на выборы, а не решать вопрос на улицах. А вот на выборах он ожидает, что его партия вновь победит, так как у оппозиции нет рейтинга, достаточного для победы. Рейтинг армянской оппозиции оставляет желать лучшего. Лидер оппозиции Вазген Манукян не имеет особой поддержки населения, а у «карабахского клана» вообще нет какого-либо рейтинга. Вообще нужно сказать, что рейтинг «карабахского клана» держался на победе в Первой Карабахской войне, а сейчас азербайджанская армия одержала сокрушительную победу, репутация карабахского клана уничтожена, впрочем, как и армянской армии. Поэтому, я не исключаю, что в следующем году в Армении будут парламентские выборы», — считает эксперт.

Аналитик добавил, что если встреча лидеров трех стран состоится, то Путин тем самым даст месседж армянскому обществу, что он заинтересован в том, чтобы Пашинян оставался у власти, так как подписывал соглашение Пашинян, и он же должен выполнять его до конца.

По его мнению, это также отвечает интересам и самого Пашиняна, так как таким образом он еще будет находиться у власти как минимум еще полгода, а за это время многое может измениться в армянском обществе.

«Что же касается возможной встречи лидеров трех стран, то это и для меня сегодня является вопросом, потому что для этого должна проводиться определенная дипломатическая работа, которую я лично пока не наблюдал. Возможно, пропашиняновские силы сделали такой вброс, чтобы показать армянскому обществу, что Путин намерен вести диалог с Пашиняном. Однако, пока даже азербайджанская сторона на официальном уровне не подтверждает эту встречу», — считает он.

Шаиноглу добавил, что в случае такой встречи стороны, вероятно, будут обсуждать детали подписанного заявления, так как в них есть много вопросов.

«Например, пока мы видим Араика и так называемые структуры сепаратистов и их флаг, поведение миротворцев и прочее вызывают у народа справедливые вопросы и недовольства. Плюс ко всему, после подписанного периодически вспыхивают небольшие конфликты. Так, в Гадруте были столкновения, где 160 армянских военнослужащих попали в плен, а вчера ночью в том же Гадруте вновь было противостояние, в результате чего погиб азербайджанских солдат, а это означает, что пункт о выводе армянских войск не выполняется. А кто их должен вывести? Сами они не уходят, а миротворческая миссия не распространяется на отдельные участки. Что означает, что азербайджанской армии придется проводить дополнительные антитеррористические операции», — полагает эксперт.

С другой стороны, русские сейчас говорят о статусе, об этом говорят и французы и американцы, а вопрос о статусе не отвечает нашим интересам, сказал он.

«Эти же сопредседатели не решали конфликт на протяжении почти трех десятков лет, а сейчас говорят о статусе. Армяне остались всего лишь на 3% из оккупированных территорий. Сейчас мы должны добиваться того, чтобы армяне уважали наши законы и получили наши паспорта, и только потом мы можем говорить о статусе, и даже в таком случае максимум, что они могут получить, это культурную автономию», — добавил он.

«А не согласятся – их проблема. В свое время они добивались независимости, мы им предлагали высокую автономию, они не согласились, а теперь мы им и автономии не будем давать. Мы им предлагали Тирольский вариант, Оландскую модель, они не соглашались, а сейчас какой статус у Кюрдемира, такой и у Ханкенди будет, и мы не вынуждены слушать их хотелки. То, что там стоят русские миротворцы, еще не означает, что мы вынуждены соглашаться с тем, что говорит Россия или армяне Карабаха», — отметил он.

Политолог считает, что Азербайджан сейчас должен заниматься своими делами.

«Мы должны восстанавливать инфраструктуру региона, свободно заезжать в Ханкенди и выезжать оттуда, это же касается и других наших территорий, где стоят русские миротворцы, обеспечить свободное пребывание там турецких миротворцев», — считает он.

Комментируя встречу глав МИД Турции и России и геополитические риски, которые сложились по итогам войны, эксперт сказал, что ввод турецких и русских военных снижает эти риски.

«Эти страны с геополитической точки зрения конкуренты, однако на сегодня в стратегическом плане у них огромные совместные проекты, от которых они отказываться не собираются. Да, у них сложные взаимоотношения, но посмотрите, какие совместные проекты эти страны осуществляют, начиная с «Турецкого потока» и завершая уже строительством АЭС «Аккую», разве эти страны могут воевать друг с другом в таких условиях? Это Армения представляет ситуацию как враждебную, так они тешат свое больное сознание, а на самом деле картина выглядит совсем иначе. Никакой войны между этими странами не предвидится, а мы должны воспользоваться этими отношениями Анкары и Москвы», — резюмировал он.