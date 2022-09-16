Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о начале процедуры по представлению Беларуси статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

«Мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС», — сказал Мирзиёев в пятницу, открывая расширенное заседание саммита организации в Самарканде.

«Сегодня подписывается меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена организации. <…> Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Государству Катар», — добавил он.