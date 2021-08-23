Россия после 44-дневной войны в Карабахе поставляла и продолжает поставлять Армении оружие, Ереван намерен в кратчайшие сроки полностью модернизировать армию, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию и данная задача будет решена в максимально короткое время», — сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

Согласно программе правительства Армении, Ереван расширит сотрудничество с Россией по части закупок и модернизации вооружения.

«Правительство продолжит процесс модернизации вооружения и военной техники, закупок новых образцов вооружения. Со странами-партнерами и странами-союзниками будет осуществляться более целевая политика в области военного и военно-технического сотрудничества», — следует из программы правительства республики, текст которой опубликован на сайте исполнительного органа.

Отмечается, что особое значение будет придаваться развитию союзнических и партнерских отношений в данной области, «в частности, будет расширено сотрудничество с Россией, которое будет направлено на увеличение военного потенциала совместных сил (систем) и обеспечение максимального взаимодействия ВС двух стран».

«Армения будет развивать и модернизировать свои ВС не для агрессии, а для защиты от агрессии. Армения не имеет намерений захватывать территории», — говорится в программе правительства, передает Интерфакс.

Но если Армения не намерена ничего захватывать, тогда к чему все эти закупки военной техники, новых образцов вооружений? Ведь руководство Армении, принимающее решения, прекрасно знает, что никакая агрессия со стороны Азербайджана или Турции их стране уже не грозит. Азербайджан вышел к своим границам с Арменией, Турция никогда не имела территориальных претензий к Армении, да и к тому же на территории последней дислоцированы российские пограничники и целая военная база РФ в Гюмри.

В чем же дело? Зачем тратить огромные средства на милитаризацию, когда в стране огромное количество куда более насущных проблем, решение которых требует больших средств?

И почему Россия не отказывает Армении в этих бессмысленных проектах? Хочет посильнее закабалить ее в своих долгосрочных интересах? Обеспечить себе на будущее присутствие на Южном Кавказе хотя бы в этой стране?

Прокомментировать эти моменты # согласился Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Армянское правительство по-прежнему скрывает свои истинные намерения, так как если бы они действительно стремились к миру, то не перебрасывали войска в Карабах под прикрытием российских миротворцев. Что уже вызывало негодование у президента Ильхама Алиева. И это негодование вполне обосновано, ведь это говорит о том, что не только армяне, но и Россия не рассматривает варианта мирного сосуществования после победы Азербайджана в войне. Всячески подстегивая поставками новых вооружений Ереван. Армения зависима от России, и чем больше она будет завязывать себя в ненужный ей конфликт, тем сильнее российское присутствие будет на Южном Кавказе. Что России и нужно в первую очередь, так как это позволяет иметь хоть какое-то влияние на ситуацию в этом регионе. Явно выступая здесь противником Турции, особенно это стоит учесть ввиду того, что через Армению Москва может шантажировать Турцию и Азербайджан ударами по жизненно важным нефтегазовым трубопроводам, как это было, например, в Товузском районе летом перед войной.

Сейчас они скорее всего снова планируют провокации подобного рода, чтобы не позволять ситуации в регионе приобретать мирный характер.

Самая главная проблема армян в том, что они не вынесли уроков из последней войны. И если их политика по провоцированию соседей продолжится, то стоит ожидать рано или поздно ответных действий, вплоть до повторной войны. Так как провокации Еревана будут нести угрозу для жизней азербайджанских граждан.