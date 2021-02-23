Не наш праздник: кое-что про дань советским традициям

Соблюдение традиций — штука хорошая. Но только в том случае, когда традиции эти действительно имеют отношение к твоей стране, твоему народу. В этом смысле забавно наблюдать за происходящим вокруг 23 февраля, который считается праздничным днем в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. В РФ этот праздник именуется Днем защитника Отечества.

Россия, как известно, считается правопреемницей канувшего в Лету СССР. То есть, хоть и с натяжкой, но логику празднования в РФ 23 февраля еще как-то понять можно. Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан получили независимость в результате распада СССР. То есть, логично было бы увидеть отказ от атрибутов советского времени и в этих странах. Но, нет. Празднуют там. Хотя во всех этих странах есть свои защитники Отечества, своя армия.

Возникает еще один вопрос — а что, собственно говоря, празднуется? Дело в том, что в 19 часов 30 минут 16 февраля 1918 года германское командование официально заявило оставшемуся советскому представителю в Брест-Литовске, что в 12 часов 18 февраля заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны. А уже 18 февраля германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Как отмечает историк Юрий Фельштинский, относительно небольшие немецкие отряды продвигались, почти не встречая сопротивления: «Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек». Скорость продвижения немцев доходила до 50 км в сутки. Двинувшись от линии Пинск — Двинск — Рига, немцы в течение первой же недели наступления заняли Минск, Полоцк, Псков, Ревель.

По воспоминаниям революционера Владимира Антонова-Овсеенко, «сводные отряды в значительной части оказались недееспособны, дали большой процент дезертирства, ослушания. Отряды Красной гвардии обнаружили в общем слабую выносливость, плохую маневренность и боеспособность». Более того, в статье «Тяжёлый, но необходимый урок», опубликованной в «Правде» 25 февраля 1918 года, В.И.Ленин так характеризовал ситуацию тех дней: «Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить всё и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. В Советской республике нет армии».

Так что, нет ничего удивительного в том, что утром 23 февраля Совнаркому был предъявлен германский ультиматум. На заседании ЦК РСДРП (б) Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. Ленин потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку. В ночь на 24 февраля ультиматум немцев был принят.

Тем не менее, на протяжении почти 70 лет все республики СССР отмечали 23 февраля как День Советской армии и Военно-морского флота. Хотя, как видим, это был день капитуляции. Согласитесь, что весьма спорной выглядит логика празднования этой даты по сей день. Тем более, если речь идет о Кыргызстане и Таджикистане, которые не были ареной военного противостояния между немецкими войсками и армией Советской республики.

Собственно, именно поэтому и в Азербайджане, равно как и в иных республиках СССР, 23 февраля не празднуют. Напомню, что Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года каждый год 26 июня в Азербайджане отмечается как День Вооруженных сил Азербайджана. Является нерабочим днём. И это правильно. Каждая страна должна гордиться своей историей, своей армией, ее победами. Благо, азербайджанская армия вписала в новейшую историю нашей страны немало славных, победных страниц. Длившаяся 44 дня Отечественная война закончилась освобождением из-под армянской оккупации семи районов Азербайджана. Освобождена Шуша, контроль над которой обеспечивает контроль над всем Нагорным Карабахом. Эта победа далась нам большой ценой — свыше 2800 шехидов отдали жизнь за Родину. Их имена навсегда останутся в памяти нашего народа.

А праздниками в нашей стране считаются как День Вооруженных сил Азербайджана, но и также дни освобождения Шуши и иных населенных пунктов. И, конечно же, 8 ноября — День Победы. Нашей победы, священной, долгожданной.