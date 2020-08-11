Не даете зрелищ, так хоть хлеб дайте…

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов провел в понедельник видеоконференцию с представителями федераций по неолимпийским видам спорта, на которой выразил крайнюю обеспокоенность тем, что спортсмены не имеют возможности тренироваться. «Из-за того, что спортсмены не могут посещать залы, тренироваться, некоторые из них ищут работу в качестве телохранителей, а некоторые уже работают таксистами, — заявил министр. – Это говорит о том, что для них это очень сложный период как в финансовом, так и в моральном плане. Меня это не может не беспокоить».

Это, действительно, очень большая проблема. Век спортсменов недолог, для многих из них отмена чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр в связи с пандемией коронавируса стала огромной трагедией. Ведь неизвестно, что будет в следующем году, и в какой форме они будут на момент, когда все важнейшие спортивные соревнования будут разрешены. Кто-то из тех, кто планировал участвовать в нынешней Олимпиаде, попросту может оказаться не готовым или должен будет уйти из спорта.

Тем более, что в Азербайджане даже тренироваться спортсменам не разрешают. В отличие, кстати, от многих стран мира, в которых ситуация с количеством заразившихся ковид больше, чем в Азербайджане. В тех же России и Украине, где спортивные залы открыты для тренировок спортсменов. Там понимают, что подготовка олимпийца, чемпиона мира и Европы — очень дорогостоящее и длительное по времени дело. Там не допускают превращения профессиональных спортсменов в таксистов-любителей. Странно, кстати, что об этой проблеме кричит во весь голос только министр молодежи и спорта, тогда как главы различных федераций хранят молчание.

А тем временем, проблема ведь не только в спортсменах, но и в тренерах, массажистах и всех, кто готовил их к старту. Им также садиться за «баранку» такси? Именно это, по сути, предлагает TƏBİB, одно упоминание которого вызывает у подавляющего большинства граждан страны очень негативную реакцию. Слишком уж много провалов и откровенной глупости было, есть и остается в действиях организации, к которой с 1 января 2020 года перешли практически все полномочия Министерства здравоохранения.

Как указано в статье коллег из «Туран», свыше полгода как все медицинские организации (больницы, поликлиники и др.) работают под руководством председателя TƏBİB Рамина Байрамлы. В данной статье указывают в частности на то, что 17 марта 2020 года следует очередное распоряжение руководства TƏBİB Р.Байрамлы «О подомовом обходе участковыми врачами и медсестрами своих участков, и о предоставлении в TƏBİB собранной информации о численности населения и больных», выполняя который участковые врачи поликлиник принялись обходить всех проживающих на их подведомственных участках на предмет выявления среди них КОВИД-больных.

Чем все это обернулось? Имело место заражение медиков, которые контактировали (без спецодежды) с населением, среди которого были и КОВИД-больные. «Возвращаясь с подомового обхода на работу, в свои поликлиники, врачи и медсестры, сами того не подозревая, явились разносчиками инфекции, и перезаражали своих коллег и пациентов, а те, в свою очередь, — свои семьи (родителей, детей, жён, мужей). Таким образом, пошёл рост числа инфицированных коронавирусом. И всё это от одного неверного, а по сути, преступного шага дилетанта от медицины. Лишь спустя пару недель после массовых ЧП в поликлиниках TƏBİB постфактум посылает в поликлиники средства защиты для медработников и спецодежду»,- указывается в статье «Туран».

И наконец о свадьбах. Ввиду отсутствия свадеб, в буквальном смысле слова продают последнее продюсеры, композиторы и музыканты.

А ведь, свадебный бизнес это еще и таксисты, стилисты, парикмахеры, фотографы, операторы и режиссеры мероприятий, повара, официанты. Все они, а речь идет о десятках и десятках тысяч новых безработных, буквально выживают. И многие уже подумывают об отъезде из Азербайджана. Такие мысли, замечу, есть у представителей самых разных профессий. На вопрос о том, почему люди готовы покинуть Родину, следует простой и печальный ответ: «Мы не увидели должной поддержки со стороны государства в самый тяжелый момент». Действительно, запретить работать людям запретили, но вот компенсаций, как в развитых странах Европы, которые, если верить местным пропагандистам, коллективно завидуют Азербайджану, людям не дали. Даже единоразовая выплата в 190 манатов происходила и происходит с огромным числом скандалов. Но до всего этого, похоже, нет никакого дела TƏBİB…