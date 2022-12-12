Пентагон работает над активизацией усилий по отслеживанию поставляемого в Украину оружия, в том числе обсуждает вопрос об отправке в Украину «небольшого количества» дополнительных американских войск, сообщает NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.

В настоящее время в Украине находится «пара десятков» американских военнослужащих, в том числе «очень небольшое количество» военных США, обеспечивающих контроль за поставками оружия украинской армии, уточняет NBC. Сообщается также, что министр обороны США Ллойд Остин и другие военачальники хотят усилить этот контроль и убедиться, что на Украине есть эксперты, которые помогут своим военным использовать критически важные системы вооружений, включая системы ПВО и противодействия беспилотникам.

При этом американские военные не выезжают на передовую, но им приходится выезжать за пределы Киева, чтобы «сканировать штрих-коды на оружии и оборудовании для отслеживания поставок», подчеркивается в статье.

«Высокопоставленные официальные лица США подчеркнули, что любое новое присутствие войск будет ограниченным и скромным», — уточняют собеседники канала.

По словам чиновников, Госдеп также вводит ограничения на то, сколько государственных служащих США — гражданских и военных — могут жить и работать в других странах, и это их число на Украине низкое, говорят чиновники.