Названы организации, которые проведут «exit poll» в связи с выборами в Азербайджане

В Центризбирком поступили обращения для проведения «exit poll» в связи с парламентскими выборами.

Об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил зампред ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, по поводу назначенных на 9 февраля парламентских выборов Лига защиты трудовых прав граждан обратилась в ЦИК в связи с проведением «exit poll»: «Проводимый Лигой защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией «AJF&Associates İnc.» «exit poll» охватит 1 053 избирательных участка по 118 округам. Сюда планируется привлечь 47 супервайзеров».

После обсуждений вопрос вынесли на голосование и приняли решение о регистрации «AJF&Associates İnc.» как компании, которая совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан проведет «exit poll».