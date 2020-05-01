Назим Эфендиев возглавил российскую компанию «Металлоинвест»

Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области и экс-руководитель «Уральской Стали» Назим Эфендиев возглавил «Металлоинвест». Его назначили и. о. гендиректора.

Об этом сообщает Газета.Ру.

Как стало известно, Эфендиев будет совмещать обязанности первого заместителя гендиректора — коммерческого директора.

Отметим, что ранее, 27 апреля, на 53-м году жизни скончался глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев.

Назим Эфендиев родился в 1963 году, в Баку (Азербайджан), в 1985 году окончил Военный институт иностранных языков, в 1995 году он получил диплом Академии народного хозяйства по программе МБА.

В 1996 году окончил школу международного менеджмента в Кингстонском университете (Великобритания). С 1996 по 2002 годы работал в компании «Сибирский алюминий» заместителем коммерческого директора Саянского алюминиевого завода, далее директором Торгового дома Самарского металлургического завода, после чего возглавлял прокатный дивизион компании «Русский алюминий».

В 2002–2004 годах занимал должность директора по сбыту в ОАО «НОСТА» (ОАО «Уральская Сталь»), в 2004 — 2006 стал генеральным директором ОАО «Уральская Сталь», а в 2006 — 2007 — исполнительным директором ООО УК «Металлоинвест».

В 2007 году был генеральным директором ОАО «Уралмашзавод». С 2007 по 2009 годы работал в аналогичной должности в ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш», в 2009 занимал пост председателя совета директоров ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш».

С 2010 по 2011 годы — был управляющим директором ОАО «Уральская Сталь». С 2011 по 2012 — заместителем генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ООО УК «Металлоинвест». С марта 2012 — он первый заместитель генерального директора и коммерческий директор ООО УК «Металлоинвест»

13 марта 2011 года — избран депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области по одномандатному избирательному округу № 18.