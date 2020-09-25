Навальный за спасение его жизни поблагодарил пилотов и омских врачей

Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей, которые оказали ему необходимую помощь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он выразил признательность «неизвестным добрым друзьям», в том числе пилотам, которые быстро посадили самолет с россиянином на борту, несмотря на сообщения о «минировании» аэропорта.

«Пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль… сразу четко сказали: «это токсическое отравление», — и зафигачили мне дозу атропина», — отметил Навальный.

По его словам, пилоты и первые медики подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни.

«Если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — подчеркнул Навальный. (gazeta.ru)