«Азербайджан должен немедленно и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении». Таково требование 47 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщают армянские СМИ. Перед нами — очередной эпизод в большой и очевидной работе мирового армянства, которое поставило перед собой цель любыми средствами сорвать процесс подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Но, вернемся для начала к ПАСЕ. Как радостно сообщают армянские СМИ, европарламентарии строго осудили агрессию Азербайджана против суверенной территории Армении в сентябре 2022 года. «В их заявлении по этому поводу отмечается, что в ходе агрессии, которая не носила характер самообороны, Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре в крупных населенных пунктах Армении», — указано в их сообщениях.

В Баку все это увидели и запомнили. Ясное дело, что конкретно этому шагу со стороны ПАСЕ большого значения придавать не стоит. По целому ряду причин. Потому, что никто из этих 47 «страждущих и жаждущих» европарламентариев не инициировал и не добился принятия заявления, осуждающего Армению за бомбежки мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны.

Напомню, что около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре Гянджи, второго по величине города Азербайджана, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/»Эльбрус». Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. Всего в результате обстрела погибло 16 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших — женщины, старики, дети. Это был уже второй, на тот момент, обстрел Гянджи. В ночь с 10 на 11 октября 2020 года в результате попадания армянской ракеты «Эльбрус» в четырёхэтажный жилой дом в городе Гянджа погибло 10 человек и ещё 34 человека получили ранения.

Ну и где была ПАСЕ, целиком и вместе с 47 подписантами анти-азербайджанского заявления? В том-то и дело, что никакой реакции на очевидное преступление Армении не было. Не было и нет никакой их реакции на то, что было обнаружено в Эдилли – небольшом селе в Ходжавендском районе Азербайджана, где во время Первой Карабахской войны армянские военные замучили, убили и массово захоронили азербайджанцев.

В обнаруженном массовом захоронении — останки 12 человек. Их руки и ноги связаны проволокой и веревкой, одежда, скорее всего, военная. По этим и другим признакам можно предположить, что останки принадлежат азербайджанским военнопленным, и что до того, как убить, их жестоко пытали. Недавно делегация из представителей НПО из Чехии, Словакии, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии, работающих в парламенте своих стран, посетила это массовое захоронение. Они смогли своими глазами увидеть последствия действий армянских оккупантов.

Но в ПАСЕ и этого преступления «не заметили». Идем далее. В ПАСЕ не было принято резолюции, осуждающей Армению за Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. ПАСЕ не призвала ввести санкции против Армении, которая 28 лет держала азербайджанские территории под оккупацией. За все эти годы армянскую делегацию в ПАСЕ даже не лишили голоса.

Все это хорошо помнят в Азербайджане. И потому в нашей стране не считают, что в ПАСЕ кто-то и что-то может требовать от Азербайджана. Тем более, что из принятой резолюции торчат «уши» мирового армянства. Которое всегда стояло на максималистских позициях и считает себя проигравшей стороной. Они жаждут реванша, активизируя все свои финансовые и политические возможности для оказания давления на Азербайджан.

Но в нашей стране ко всему этому готовы. Нам есть, чем ответить на любой упрек в свою сторону. И наши аргументы перевешивают любые армянские. И, отдельно напомню всем выступающим в поддержку РА, что не было до сих пор процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянских границ. Соответственно, это еще нужно доказать, что азербайджанские солдаты находятся на армянской, а не на своей земле. Официальный Баку предлагает подписать большой мирный договор. Но мировое армянство всячески пытается его сорвать. Однако и об этом, естественно, никто из списка 47 подписантов анти-азербайджанского требования, ничего не скажет.