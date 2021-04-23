Навальный прекратил голодовку

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный решил прекратить голодовку, объявленную им 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, вызывающим его доверие. «Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания, — сообщается в пятницу, 23 апреля, в аккаунте Навального в Instagram. «Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного», — подчеркнул основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Выход из голодовки займет 24 дня «и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», написал политик.

Днем ранее лечащие врачи Алексея Навального опубликовали открытое письмо к своему пациенту с просьбой прекратить голодовку, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Они добавили, что продолжают настаивать на реализации его права на очное общение с ними, но считают факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным, чтобы прекратить голодовку.

На фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения Навальный был 20 апреля переведен в гражданскую больницу города Владимира, где, по словам его лечащих врачей, «получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование». (DW)