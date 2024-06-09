Североатлантический альянс рассматривает возможность создания поста специального представителя по Украине, который будет заниматься координацией помощи Киеву. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Необходимость создания новой должности объясняется долгосрочными обязательствами перед Украиной, которые НАТО взяла на себя. По словам собеседников издания, должность «старшего гражданского представителя» будет аналогична той, которая была учреждена в Афганистане в то время, когда там находились военные альянса.

Известно, что спецпредставитель по Украине будет находиться в Киеве и координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».