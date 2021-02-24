Наш ответ NASA: кое-что о «механических ошибках»

Удивительное рядом. На горячую линию ПО «Азеригаз» поступило обращение об отсутствии газа по адресу: улица Январа Насирова, что в Наримановском районе Баку. Как сообщает 1news.az, сотрудники производственного объединения оперативно прибыли на место вызова, где в трех подъездах девятиэтажного дома была выявлена приостановка подачи газа более чем 60 абонентов.

В ходе проверки выяснилось, что газопроводы заполнены водой. В результате проведенных работ трубы были очищены, и подача газа была восстановлена. При этом в ПО «Азеригаз» не указали причину, по которой мог произойти подобный инцидент. В то же время, в социальных сетях граждане указывают, что причиной заполнения водой газопроводов стал тот факт, что один из жильцов дома по ошибке подсоединил водопроводную трубу к газовой, из-за чего из газовых плит стала течь вода.

Если это правда, то жильцам дома еще повезло. Ведь мог бы местный «Кулибин» присоединить к газовой не водопроводную трубу, а канализационную. Чем бы тогда был заполнен газопровод, какое бы амбре все это источало несложно, хоть и нежелательно себе представить. Кроме того, скромный и неизвестный миру «герой» мог подсоединить водопроводную трубу к щитку с электричеством. Гулять так, гулять, как говорится.

И ведь это не первый случай, когда в Азербайджане происходит событие уникальное со всех точек зрения. Помнится в 2016 году, в Центре ангиологии и микрохирургии 87-летней женщине отрезали правую ногу вместо левой. Проводивший операцию доктор заявил, что казус произошел из-за «механической ошибки». «Чтобы спасти жизнь пожилой женщины, потребовалась срочная операция. Однако по механической ошибке была ампутирована правая нога», — объяснил проводивший операцию хирург Валех Керимов.

Врач заявил, что в других клиниках женщине отказались помочь. «Мы согласились сделать ей операцию, а в результате случился такой казус. Но обе ноги пациентки и так подлежали ампутации», — подчеркнул он. Сказал, как отрезал. В данном случае эта фраза звучала предельно уместно. И, замечу также, доктор Керимов нисколько не стушевался.

Он, в своем коротком комментарии, умудрился придать сделанному им характер, если не подвига, то уж точно чего-то героического. Мол, пусть спасибо скажут, что вообще сделали операцию, от которой другие клиники отказывались. Добавлю, что женщине тоже повезло, как и жильцам дома, газопроводы которых оказались заполнены водой. Ведь, ей могли не ногу здоровую отрезать, а руку. И пришить вместо нее ногу. Чисто «механически».

Так и живем. Обсуждая поступок диктора из АЗТВ, что распространил в социальных сетях фото с трупом умершей мамы и, радуясь тому, что «механические» ошибки хирургов не приняли конвейерный характер. Ну и успокаивая жильцов дома по улице. Январа Насирова тем, что газопровод их мог быть наполнен не водой, а чем-то более шокирующим. И это в то самое время, когда пятый марсоход NASA на Красной планете прислал уже достаточно высококачественных снимков, чтобы можно было сшить их в панораму 360°.