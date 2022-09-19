Геополитическая ситуация в регионе меняется с большей скоростью, чем хотелось бы ожидать. Все, что было достигнуто 31 августа в Брюсселе, было обнулено 13-14 сентября. Однако это событие не стоит рассматривать как рядовое, поскольку теперь открыта новая страница в регионе, теперь Азербайджан не просит никого вывести свои войска со своих территорий.

Комментируя для # последние события, политолог Ризван Гусейнов сказал, что после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, были ожидания, что Пашинян начнет выполнять те обязательства, которые в первую очередь он взял по вопросу подготовки мирного договора и разблокировки транспортных коммуникаций через Армению.

«Однако, по всей видимости руководство Армении проконсультировалось со своими внешними покровителями и решило дать твердое «Нет!» Азербайджану. Можно долго обсуждать, какие конкретно внешние покровители стоят за Арменией, но наблюдая реакцию некоторых стран и участившиеся поездки высокопоставленных чиновников в наш регион, можно прийти к выводу, что в первую очередь не согласны с транспортным маршрутом через Зангезур – США, Франция, Иран, Индия и ряд других стран. В то время как заинтересованными в этом коридоре являются Турция, Россия, Азербайджан, ряд стран Центральной Азии и Китай», — полагает аналитик.

По его словам, эти группы стран объединяют тактические интересы, которые не обязательно выльются в стратегический союз.

«Одна группа стран отстаивает старые, традиционные транспортные маршруты, которые связаны с морскими поставками. В первую очередь США в рамках своей евроатлантической доктрины не хотят терять контроль над транзитными потоками через моря и океаны. При этом, возникает вопрос: «Где в этом раскладе Великобритания?».

Великобритания на этом историческом этапе не прочь за счет вышеуказанных континентально-ориентированных стран (Турция, Россия, Азербайджан, Китай) занять свое лидирующее место в формирующемся новом миропорядке», — добавил он.

Аналитик считает, что Великобритания и группа континентальных стран, настроены взять реванш за свои геополитические поражения и территориальные потери в 20-ом веке: «но это вовсе не значит, что они не противостоят друг другу по другим вопросам. Там, где есть конфликт интересов, они борются друг с другом, а там, где интересы совпадают, они взаимодействуют. То же самое касается и другого лагеря, где интересы США и Ирана сошлись», — подчеркнул он.

Гусейнов также добавил, что Вашингтон очень обеспокоен поступательным усилением Турции и ее кооперацией с другими континентальными державами.

Эксперт считает, что в этой игре США хотят сделать ставку на усиление Ирана, который по американской идее будет создавать массу проблем для турецкой внешней политики.

«Именно с этим связана готовность США и ряда европейских стран пойти на ядерную сделку и снять с Ирана некоторые экономические санкции. Но открытие Зангезурского коридора и восстановление древних транспортных путей в Евразии, которые успешно действовали много веков еще до появления США на геополитической карте мира, весьма беспокоит Вашингтон, Париж, Тегеран и Дели», — сказал он.

Южный Кавказ наиболее оптимальная точка, где будут соединяться разные транспортные пути, которые опоясывают Евразию, считает аналитик.

«Азербайджан должен стать одним из основных транспортно-логистических хабов Евразии, и это вопрос принципа всех стран, которые участвуют в этом проекте. Этот транспортно-логистический хаб, должен быть на территории Азербайджана, а не Ирана, и это противостояние стало одной из причин военного обострения на армяно-азербайджанской границе 13-15 сентября», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что итоги двухдневных боев отразились на встрече и переговорах в Самарканде. Явная победа Азербайджана в этих боях сыграла решающую роль на встрече лидеров ШОС по вопросу разблокировки транспортных коридоров через Зангезур.

«Но это еще не значит, что Иран, США, Франция и Индия смирились с результатами двухдневных боев и Самаркандского саммита, а значит, нас еще ждет возможное обострение на армяно-азербайджанской границе. Для каждой из группы обозначенных выше стран вопрос Зангезура является принципиальным и, к сожалению, в первую очередь решается военно-политическими методами», — резюмировал он.