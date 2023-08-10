«Какой великий артист погибает». Если верить древним римским сказаниям, это были последние слова римского императора Нерона перед совершением суицида. В древние времена самоубийство считалось честью, и грехопадение Нерона с точки зрения небесных религий, вряд ли могло бы поколебать уверенность плебеев и патрициев в святости Нерона.

Прошли десятки сотен лет, а образ Нерона стал своего рода нарицательным. Он был ничем непримечательным императором, кроме того, что психически неуравновешенный Нерон поджег Рим, он закончил жизненный путь, покончив собой.

Несомненно, он был неординарный человек и артист. Он играл не только свою жизнь, но и стал режиссером собственного суицида.

Сегодня мы наблюдаем фарс а-ля Нерон в коллективном формате, который пытаются продемонстрировать мировому сообществу «голодающие Карабаха». Правда, в Карабахе «доведенные до отчаяния» армяне пока не пытаются подражать Нерону (еды -то до отвала), а вот дешевым шантажом разгулялись, мама не горюй.

Знаете, положа руку на сердце, скажу честно: карабахским армянам живется нелегко. И это только начало. И пока армянское население будет себя вести, подобно быдлу, которое целиком и полностью счастливо, будучи заложниками верхушки карабахского огрызка, их участь довольно трагична.

И если Нерон умер как император, уйдя из жизни по своей воле, то карабахских армян вынуждают покинуть сей бренный мир не по своей воле. Многие могут задаться вопросом: причем тут Нерон и его участь и судьба «арцахских армян»? Ответ прост до невозможности: римляне произошли от армян (хаи это доказали), но сегодняшние реалии совершили крен в сознании прародителей римлян – армянах: они только говорят об убийственном голоде, готовности отдать свой дух ради возрождения нации. А на деле: жрут шашлыки, запивают тутовкой, и периодически проклинают «гуманитарный кризис». То есть, дух Нерона как бы оскорблен.

Однако, нужно отдать должное армянам. Не срослось с римлянами, можно попробовать манипуляции с крестоносцами. И вот на божий свет явились армянские крестоносцы XXI века во главе с неким Саркисом Погосяном.

Видимо, Погосян возомнил себя Ричардом Львиное Сердце, который противостоял в крестовом походе против Салахаддина. Но разница в том, что Ричард был воином, в то время, как Погосян является обыкновенным демагогом, мошенником и провокатором.

Посудите сами. Сей элемент со своей бандой явился в Корнидзор, чтобы вести «серьезные переговоры» с российскими миротворцами. Цель — допустить так называемую гуманитарную помощь из Армении в Карабахский регион по Лачинской дороге.

И, судя по всему, они настроены довольно воинственно. «Деструктивная» позиция Азербайджана разбудила в глубине души «крестоносцев» зверя. Правда, это к Ричарду и льву никакого отношения не имеет, но тушканчик тоже относитcя к миру фауны.

Но и это не все. Поистине больная фантазия армян, которая на сей раз зациклилась на «крестоносцах», не имеет границ.

Оказывается, что в Армении этих самых «крестоносцев», как собак нерезаных. Есть истинные «носители креста», а есть и те, которые просто «прогулялись с крестом».

Но ситуация довольно комичная. Итак, истинный «крестоносец», которого зовут Артур Асатрян, не захотел делиться «крестом» с Погосяном, и назвал его провокатором.

«В Армении появились деятели, которые начали выступать от имени Крестосного движения и его лидера Артура Асатряна. Мы официально заявляем, что эти люди не имеют к нам никакого отношения», — говорится в заявлении очередных «крестоносцев».

Итак, букмекеры делают ставки: кто же из них «царь»? «Крестоносцы» ведь взбунтовались.

Погосян или Асатрян? Пока счет в пользу Погосяна, так как он, будучи потомком Нерона, Ричарда, всех египетских фараонов, вавилонской блудницы, племени майя, инков и так далее не побоялся грозно воскликнуть, глядя на череду бесполезных армянских фур на въезде в Лачинскую дорогу: «Если к 18:00 в «арцах» (здесь и далее кавычки #) не поступит продовольствие, дорога не будет открыта, мы ее сами откроем.

Сейчас уже я не хочу ни с кем встречаться, если к 18:00 в «арцах» не поступят продукты, мы все сами сделаем. Ничего, мы найдем оружие, мы – вояки, не позволим отдать им то, что мы отвоевали», — отметил он.

Согласитесь, что столь грозное заявление Погосяна должно вызвать хотя бы толику обеспокоенности или волнения среди азербайджанцев. Но всего этого нет и быть не может априори.

Приведу простой пример: в каком-то виде единоборства вы одержали победу над своим соперником. Он под вами, извивается, как уж, пена на губах, а после того, как капитулирует, грозится реваншем. Мол, в следующий раз, уж точно одержу победу.

Сегодня армянские «крестоносцы» напоминают того самого незадачливого спортсмена, который горазд лишь махать руками после боя.

Но вся проблема в том, что «крестоносцы» разделились на два лагеря: кто же из них несет в душе своей чашу Грааля и готов низвергнуть своих врагов (турок и азербайджанцев) в геенну огненную? А вот тут, как было отмечено выше, небеса в своем выборе разделились. То ли Погосян – крестоносец, то ли – Асатрян. Не знаю, как насчет ношения креста, но распятым им быть на кресте, сам Бог велел.

И все же даже если предположить, что армянские «крестоносцы» (мнимые или истинные ) рискнут своим здоровьем и посягнут на азербайджанскую территорию, их ждет неминуемая смерть.

После предупредительного выстрела в воздух, с «крестоносцами» никто церемониться не будет. Даже если они будут наряжены в одежду клоуна.

Так что, зря эти «несостоявшиеся» потомки то ли Нерона, то ли Ричарда, затеяли эту опасную для себя игру. Лучше уж последовать примеру римского императора, и наложить на себя руки, чем кривляться и строить из себя последователей Ричарда Львиное Сердце.

Впрочем, зная тесто, на котором замешана армянская натура, «крестоносцам» не грозит ни участь Нерона, ни доблесть Ричарда. Порода не та. Может, попытаться заделаться потомком Будулая?..