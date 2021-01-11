Нарушители поневоле: проблемы с онлайн обучением заставляют репетиторов принимать учеников на дому

Представители органов правопорядка периодически выявляют и штрафуют репетиторов, осуществляющих деятельность в период особого карантинного режима. Так, сотрудниками Тертерского районного отдела полиции было выявлено, что жительница района Мехрибан Мехтиева осуществляла репетиторскую деятельность в принадлежащем ей частном жилом доме, расположенном на территории района.

Она была оштрафована по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за нарушение правил особого карантинного режима, родителям 11 учеников было сделано предупреждение.

Эксперт в области образования Нигяр Гадашева сказала # о том, что репетиторы в период карантина продолжают принимать учеников дома по нескольким причинам. Самая главная – проблемы с интернетом и компьютерами, как у самих учителей, так и у учеников. У некоторых нет даже телефона.

«В данный момент я нахожусь в Гяндже и могу сказать, что интернета тут фактически нет. Конечно, дети не могут получать знания онлайн и им остается только одно–посещать репетиторов, как и раньше. Таким образом, обстоят дела во многих частях страны, и нарушителей поневоле сейчас огромное количество. Тогда придется оштрафовать полстраны. Нельзя в этом винить только репетиторов и родителей, отправляющих к ним своих детей. У них просто нет другого выбора, ведь одним нужно получить знания, другим –ими поделиться и получить плату за свой труд»,–подчеркнула она.

По словам эксперта, конечно, можно было бы внедрить определенные правила для проведения занятий с репетиторами. Например, чтобы они принимали учеников по одному, чтобы соблюдали социальную дистанцию, надевали маски, как они, так и их ученики, чтобы помещение, в котором проводят занятия, проходило соответствующую санитарную обработку. Но на практике это просто не будет работать. Скажем, проверить, соблюдает ли предписанные правила парикмахер, принимающий клиентов в салоне красоты, легко, тогда как репетиторы принимают учеников на дому.

«Даже если ученик пришел к педагогу в маске, никто не знает, может быть, он ее снимет через 5 минут. Если педагог будет принимать по одному ученику вместо, например, десяти, то у него не будет буквально ни минуты свободного времени. К тому же при таком индивидуальном подходе, ему придется повысить стоимость уроков, а на это мало кто из родителей учеников согласится, тем более что доходы многих семей сократились. Так что занятия в группах останутся, а это риск. В этой ситуации понятно, почему в карантин пресекают такую деятельность, а не надеются на ответственность со стороны участников. Но в данном случае от этого страдают и репетиторы, и их ученики»,– подчеркнула эксперт.

Гадашева отметила, что некоторые репетиторы предпочитают работать с учениками не в режиме онлайн не из-за технических проблем, а потому что они не привыкли к обучению в интернет формате, они не могут перестроиться с традиционного обучения, слишком консервативны.

А в ряде случаев репетиторы выбирают живое общение, так как считают его более качественным и эффективным. Как говорит Гадашева, иногда так и есть. Но в этом случае, по ее мнению, можно было бы применять смешанный подход, то есть репетиторы могли бы большую часть времени преподавать онлайн, а один- два раза в месяц встречаться с учениками по одному с соблюдением всех правил безопасности для непосредственного общения.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов также отметил, что проблемы с интернетом и отсутствие необходимых гаджетов, зачастую вынуждают репетиторов проводить занятия в том же режиме, что и до пандемии, с риском быть оштрафованными.

И он уверен, что бесполезно внедрять какие-то нормы для репетиторской деятельности в период пандемии, так как отследить их выполнение будет невозможно.

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, не стоит так жестко подходить к репетиторству, ведь учащиеся имеют право на получение знаний по всей стране, несмотря на пандемию. Уже появились новые штаммы коронавируса, и неизвестно, как долго будет продолжаться пандемия, но это не должно мешать учебе. Он отметил, что при желании можно легко организовать репетиторский процесс.

«Если у репетитора есть справка о том, что он переболел коронавирусом или тест, подтверждающий, что он не заразен, то почему он не может нормально работать? Конечно, с соблюдением необходимых норм, это в интересах самого педагога. Можно обучать одновременно и 15 человек, рассадив их на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Саниэпидемнадзор должен иметь доступ к помещениям, где проводятся занятия. Оптимально,– считает эксперт,– было бы предложить проведение занятий в каких-то из неработающих на период пандемии помещений и установить там видео камеры, чтобы надзорным органам было проще осуществлять контроль. Надо помогать людям зарабатывать деньги, предлагать варианты, а не препятствовать этому, наказывая штрафами».