За нарушение порядка регистрации смерти устанавливается административная ответственность.

Это отражено в предложенной к дополнению в Кодекс об административных правонарушениях новой статье 562-1, которая была вынесена на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Согласно новой статье, за нарушение порядка регистрации смерти устанавливается штраф.

Согласно законопроекту, за несвоевременную передачу информации о смерти медицинским учреждением в орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти, или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

За непредставление органом (структуру), определенным соответствующим органом исполнительной власти, информации о смерти посредством информационной системы в орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти, или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.