Соединённые Штаты ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Ирана, причастных, по мнению Вашингтона, к серьёзным нарушениям прав женщин. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США подчёркивается, что решение приурочено к Международному женскому дню 8 марта, и оно принято в координации с союзниками Вашингтона.

«Тюрьмы Ирана печально известны жестоким обращением с заключёнными и их смертями. Женщины-заключённые в особенности страдают от сексуального насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения», – говорится в заявлении.

В санкционный список, помимо прочего, попали высокопоставленные представители пенитенциарной системы Ирана – Али Чахармахал, глава тюремного ведомства провинции Альборз, и Дариуш Бахши, начальник центральной тюрьмы Урмие в провинции Западный Азербайджан.

Санкции введены также против Махди Амири – заместителя генпрокурора Ирана, ответственного за интернет-цензуру, – и главнокомандующего иранской армией Сайеда Абдолрахима Мусави. Утверждается, что армейские подразделения участвовали в подавлении протестов в Иране, которые начались в сентябре прошлого года после гибели правозащитницы Махсы Амини. Войска под командованием Мусави, как утверждается, открывали огонь из пулемётов по участникам акций протеста.

Тем же решением из санкционного списка США исключены четыре дочерние компании российского «Сбера» в Казахстане. По каким причинам это сделано, ведомство не уточняет. (svoboda.org)