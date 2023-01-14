За нарушение порядка регистрации смерти устанавливается административная ответственность.

Как сообщает #, это нашло отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, о применении которой подписал указ Президент Ильхам Алиев.

Согласно новой статье 562-1, за нарушение порядка регистрации смерти устанавливается штраф.

Согласно изменениям, за несвоевременную передачу информации о смерти медицинским учреждением в Минздрав или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

За непредставление Минздравом информации о смерти посредством информационной системы в Министерство юстиции или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.