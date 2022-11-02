Наложен арест на имущество бывшего главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает АПА, рыночная стоимость имущества оценивается в 10 млн. манатов:

1. Предприятие по выращиванию и переработке рыбы ООО «Azfarel»(рыночная стоимость 8 млн. 270 тыс. манатов)

2. Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Abad Şəmkir» (рыночная стоимость 1 млн 335 тыс. манатов)

3. Две квартиры в Баку (рыночная стоимость 676 тыс. манатов)

Напомним, Алимпаша Мамедов был арестован в апреле прошлого года Службой государственной безопасности в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий.

Экс-глава исполнительной власти был привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (Легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.