Американское министерство юстиции обязало Налоговое управление США (IRS) передать Конгрессу налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа. Комитет палаты представителей, который занимается бюджетными вопросами, представил достаточные основания для запроса фискальных данных экс-президента, и министерство финансов должно предоставить ему эту информацию, говорится в меморандуме министерства.

В отличие от всех своих предшественников, Трамп, который заработал состояние на операциях с недвижимостью, отказывается публиковать свои налоговые декларации. Подобная непрозрачность подогревает спекуляции о размерах его богатства или о потенциальных конфликтах интересов.

Чтобы узнать больше, три комитета палаты представителей, контролируемые демократами, в 2019 году попросили бухгалтерскую фирму Mazars, а также банки Deutsche Bank и Capital One предоставить целую серию финансовых документов, касающихся бизнеса Дональда Трампа и его родственников в период с 2010 по 2018 год. В предыдущем заключении министерства юстиции от 2019 года говорилось, что у конгресса не было законной юридической цели для получения документов.

Офис Трампа не сразу выпустил заявление, и неясно, подаст ли он апелляцию в суд, чтобы остановить раскрытие информации. С тех пор, как Трамп начал свою президентскую кампанию в 2015 году, он заявил, что проходит проверку IRS и поэтому не может публиковать свои налоговые декларации. Поскольку расследование проходит за закрытыми дверями, эта информация остается засекреченной, констатирует New York Post (rg.ru).