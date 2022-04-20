20 апреля после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова один на один.

*** 10:55

20 апреля состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Как сообщает официальный сайт Президента, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Кыргызской Республики был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Кыргызской Республики.

Президент Садыр Жапаров поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Кыргызстана, а кыргызская делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Главы государств сфотографировались для официального фото.