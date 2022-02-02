Стартовала подготовка проекта «Невидимые герои-2».

Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Сообщается, что в прошлом году киностудией «Азербайджанфильм» им.Джафара Джаббарлы и Общественным телевидением совместно был подготовлен документальный сериал из 5 фильмов под названием «Невидимые герои».

«Каждый из этих фильмов рассказывает о славном боевом пути, пройденном героическим офицерским и солдатским составом различных родов войск в период 44-дневной войны. Документальный сериал был показан по Общественному телевидению в первую неделю ноября в преддверии первой годовщины Победы и был с восторгом принят зрителями. В интернете количество просмотров этих фильмов уже превысило 1 миллион. Мы намерены продолжить этот проект. В настоящее время началась подготовка проекта «Невидимые герои-2″», — отметили в министерстве.